В російському Орську стався повторний прорив дамби: зона затоплення розширюється

В російському місті Орськ Оренбурзької області сьогодні, 5 квітня, стався повторний прорив грунтової дамби на річці Урал. Вода стала стрімко надходить у місто.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські Telegram-канали .

Мер Орська Василь Козупиця заявив, що прорив дамби стався в районі вулиці Борисоглібського в Орську і тепер вода стрімко надходить у місто.

Після чергового прориву дамби в Орську під загрозою затоплення перебувають селища Будівельників, Нікель, Лісоторговий і Борисоглібська вулиця, повідомляє МНС РФ.

Російські ЗМІ повідомили, що групу рятувальників із 50 осіб направлено в Орськ, де сталася масштабна повінь після прориву дамби.