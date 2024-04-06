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В российском Орске произошел повторный прорыв дамбы: зона затопления расширяется

Россия, Суббота 06 апреля 2024 20:44
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В российском Орске произошел повторный прорыв дамбы: зона затопления расширяется Фото: в российском Орске произошел повторный прорыв дамбы (росСМИ)
Автор: Карина Левицкая

В российском городе Орск Оренбургской области сегодня, 5 апреля, произошел повторный прорыв грунтовой дамбы на реке Урал. Вода стала стремительно поступать в город.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы .

Мэр Орска Василий Козупица заявил, что прорыв дамбы произошел в районе улицы Борисоглебской в Орске и теперь вода стремительно поступает в город.

После очередного прорыва дамбы в Орске под угрозой затопления находятся поселки Строителей, Никель, Лесоторговый и Борисоглебская улица, сообщает МЧС РФ.

Российские СМИ сообщили, что группа спасателей из 50 человек направлена в Орск, где произошло масштабное наводнение после прорыва дамбы.

Напомним, что вчера, 5 апреля, в российском Орске прорвало дамбу. В местных пабликах писали, что началось затопление в районе города из-за выхода реки Урал из берегов. После этого началась эвакуация из зоны затопления.

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