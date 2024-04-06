В российском Орске произошел повторный прорыв дамбы: зона затопления расширяется
В российском городе Орск Оренбургской области сегодня, 5 апреля, произошел повторный прорыв грунтовой дамбы на реке Урал. Вода стала стремительно поступать в город.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы .
Мэр Орска Василий Козупица заявил, что прорыв дамбы произошел в районе улицы Борисоглебской в Орске и теперь вода стремительно поступает в город.
После очередного прорыва дамбы в Орске под угрозой затопления находятся поселки Строителей, Никель, Лесоторговый и Борисоглебская улица, сообщает МЧС РФ.
Российские СМИ сообщили, что группа спасателей из 50 человек направлена в Орск, где произошло масштабное наводнение после прорыва дамбы.
Напомним, что вчера, 5 апреля, в российском Орске прорвало дамбу. В местных пабликах писали, что началось затопление в районе города из-за выхода реки Урал из берегов. После этого началась эвакуация из зоны затопления.
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