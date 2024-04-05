У російському Орську прорвало дамбу: частина міста пішла під воду

Про інцидент на річці стали з'являтися дані в мережі ввечері у п'ятницю.

Причина прориву греблі наразі не з'ясована, розмір діри у Старому місті збільшується, між тим саму дамбу намагаються зміцнити.

Також в місцевих пабліках писали, що почалося затоплення в районі міста через вихід річки Урал з берегів. Після цього почалася евакуація із зони затоплення.

Зазначалося, що вода стала заливати щонайменше два десятки населених пунктів Оренбурзької області.

Мер міста Орськ Віктор Франц у відеозверненні закликав жителів приміських селищ та сіл терміново евакуюватися.

За словами губернатора Оренбурзької області Дениса Паслера, було евакуйовано вже понад 3 тисячі жителів цього міста.

Загалом, за даними місцевої влади, зона підтоплення охоплює кілька тисяч будинків, і можуть бути евакуйовані близько 11 тисяч осіб.

"На даний момент підтоплено 1825 житлових будинків, 5242 присадибні ділянки у 95 населених пунктах. Ведуться роботи зі зміцнення греблі. Підвозиться додаткова спецтехніка, великовантажні машини везуть щебінь для відновлення загороджувального насипу", - пише російський Telegram-канал Mash.

Також є дані про підняття рівня води в Уралі на понад 90 см за останню добу.