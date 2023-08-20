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У Бурятії прорвало дамбу, рух потягів призупинили

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Бурятія, Неділя 20 серпня 2023 12:57
У Бурятії прорвало дамбу, рух потягів призупинили Фото: у Бурятії прорвало дамбу (t.me/alexeytsydenov)
Автор: Наталія Юрченко

У Бурятії на далекому сході Росії прорвало дамбу. Вода розмила дороги та залізничні колії, рух потягів призупинили.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Медузу".

У Північно-Байкальському районі Бурятії річка Холодна вийшла з берегів і частково зруйнувала дамбу. Вода розмила залізничні колії Байкало-Амурської магістралі (БАМ), тому потяги тимчасово не ходять.

Як повідомив очільник регіону Олексій Циденов, через руйнування дамби підмиті 200 метрів залізничного полотна та пошкоджені 10 опор контактної мережі.

"Ще тиждень БАМ стоятиме. Збитки економіки країни від простою вантажів обчислюватимуться мільярдами рублів. Плюс витрати на відновлення залізниці", - заявив чиновник.

При цьому глава Бурятії запевняє, що населенні пункти через повінь нібито поки не постраждали.

Нагадаємо, близько тижня тому Приморський край РФ накрили потужні зливи. Через опади прорвало дамбу в Уссурійську, через це місто підтопило.

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Нагадаємо, російські окупанти в ніч на 6 червня підірвали греблю Каховської ГЕС. Після цього частина територій Херсонській, Миколаївської, Дніпропетровської та Запорізької областей була затоплена.

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