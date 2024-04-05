В российском Орске прорвало дамбу: часть города ушла под воду

Об инциденте на реке стали появляться данные в сети вечером в пятницу.

Причина прорыва плотины пока не выяснена, размер дыры в Старом городе увеличивается, между тем самую плотину пытаются укрепить.

Также в местных пабликах писали, что началось затопление в районе города из-за выхода реки Урал из берегов. После этого началась эвакуация из зоны затопления.

Отмечалось, что вода стала заливать не менее двух десятков населенных пунктов Оренбургской области.

Мэр города Орск Виктор Франц в видеообращении призвал жителей пригородных поселков и сел срочно эвакуироваться.

По словам губернатора Оренбургской области Дениса Паслера, было эвакуировано уже более 3 тысяч жителей этого города.

В общей сложности, по данным местных властей, зона подтопления охватывает несколько тысяч домов, и могут быть эвакуированы около 11 тысяч человек.

"На данный момент подтоплены 1825 жилых домов, 5242 приусадебных участка в 95 населенных пунктах. Ведутся работы по укреплению плотины. Подвозится дополнительная спецтехника, большегрузные машины везут щебень для восстановления заградительной насыпи", - пишет российский Telegram-канал Mash.

Также есть данные о повышении уровня воды в Урале более чем на 90 см за последние сутки.

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