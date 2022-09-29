У російському Новосибірську намагалися спалити військкомат

У місті Новосибірськ, що в РФ, намагалися спалити військовий комісаріат. У приміщення кинули пляшки із запальною сумішшю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Интерфакс .

"29 вересня о 06:25 (за місцевим часом - ред.) було здійснено спробу підпалити військовий комісаріат по Кіровському та Ленінському районах Новосибірська", - пишуть пропагандисти.

Відомо, що у два вікна кинутли пляшки із запальною сумішшю. Сталося загоряння на площі 0,5 квадратного метра зі зовнішнього боку, але вогонь швидко загасили.

РосЗМІ також зазначають, що майно й приміщення військкомату не були пошкоджені, підозрюваного у підпалі затримали.