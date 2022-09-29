UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У російському Новосибірську намагалися спалити військкомат

Фото: У російському Новосибірську намагалися спалити військкомат (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

У місті Новосибірськ, що в РФ, намагалися спалити військовий комісаріат. У приміщення кинули пляшки із запальною сумішшю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Интерфакс.

"29 вересня о 06:25 (за місцевим часом - ред.) було здійснено спробу підпалити військовий комісаріат по Кіровському та Ленінському районах Новосибірська", - пишуть пропагандисти.

Відомо, що у два вікна кинутли пляшки із запальною сумішшю. Сталося загоряння на площі 0,5 квадратного метра зі зовнішнього боку, але вогонь швидко загасили.

РосЗМІ також зазначають, що майно й приміщення військкомату не були пошкоджені, підозрюваного у підпалі затримали.

Раніше ми писали, що у Росії через оголошення часткової мобілізації палять військкомати й адміністративні будівлі.

Водночас у регіонах тривають протести, а військовозобов'язані намагаються втекти за кордон.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України