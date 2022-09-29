В российском Новосибирске пытались сжечь военкомат

В городе Новосибирск, что в РФ, пытались сжечь военный комиссариат. В помещение бросили бутылки с зажигательной смесью.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Интерфакс.
"29 сентября в 06:25 (по местному времени - ред.) была предпринята попытка поджечь военный комиссариат по Кировскому и Ленинскому районах Новосибирска", - пишут пропагандисты.
Известно, что в два окна бросили бутылки с зажигательной смесью. Произошло возгорание на площади 0,5 квадратного метра с внешней стороны, но огонь быстро был потушен.
РосСМИ также отмечают, что имущество и помещение военкомата не были повреждены, подозреваемый в поджоге задержан.
Ранее мы писали, что в России из-за объявления частичной мобилизации жгут военкоматы и административные здания.
В тоже время в регионах продолжаются протесты, а военнообязанные пытаются бежать за границу.