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У російському Новочеркаську атакований важливий логістичний вузол, - ЦПД

Ілюстративне фото: у російському Новочеркаську атакований важливий логістичний вузол (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

У ніч на 23 липня в Новочеркаську Ростовської області було атаковано залізничну інфраструктуру. Через цю ділянку Росія перевозить зброю, боєприпаси, паливо та військових до кордону з Україною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрія Коваленка.

"Цей логістичний вузол з’єднує стратегічні напрями: Ростов-на-Дону, Воронеж, Волгоград, Каменськ-Шахтинський. Саме через цей вузол здійснюється перекидання техніки, боєприпасів, паливних ресурсів та особового складу до кордону з Україною", - пояснив голова ЦПД.

Також у Новочеркаську зафіксовано функціонування логістичних підрозділів 1061-го Центру МТО Південного військового округу. Ця структура, що відповідає за розподіл озброєння, пального та боєкомплекту.

За словами Коваленка, вузли на зразок Новочеркаська - "це артерії, якими живиться воєнна машина Росії. Без них постачання на фронт зупиняється".

Дронова атака на Росію

Нагадаємо, в ніч на 23 липня 2025 року в кількох регіонах Росії пролунали вибухи внаслідок атаки безпілотників.

Міністерство оборони РФ заявило, що з 21:00 до 23:40 за московським часом протиповітряна оборона начебто знищила 51 український дрон.

Зокрема, вибухи лунали у Таганрозі та передмісті Ростова-на-Дону. За даними російських ЗМІ, під атакою перебував Новочеркаськ Ростовської області.

Додамо, що наприкінці червня, у Ростовській області невідомі дрони уразили нафтобазу "Комбінату "Атлас", що постачала паливо російській армії.

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