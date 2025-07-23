У російському Новочеркаську атакований важливий логістичний вузол, - ЦПД

"Цей логістичний вузол з’єднує стратегічні напрями: Ростов-на-Дону, Воронеж, Волгоград, Каменськ-Шахтинський. Саме через цей вузол здійснюється перекидання техніки, боєприпасів, паливних ресурсів та особового складу до кордону з Україною", - пояснив голова ЦПД.

Також у Новочеркаську зафіксовано функціонування логістичних підрозділів 1061-го Центру МТО Південного військового округу. Ця структура, що відповідає за розподіл озброєння, пального та боєкомплекту.

За словами Коваленка, вузли на зразок Новочеркаська - "це артерії, якими живиться воєнна машина Росії. Без них постачання на фронт зупиняється".