В российском Новочеркасске атакован важный логистический узел, - ЦПД

"Этот логистический узел соединяет стратегические направления: Ростов-на-Дону, Воронеж, Волгоград, Каменск-Шахтинский. Именно через этот узел осуществляется переброска техники, боеприпасов, топливных ресурсов и личного состава к границе с Украиной", - пояснил глава ЦПД.

Также в Новочеркасске зафиксировано функционирование логистических подразделений 1061-го Центра МТО Южного военного округа. Эта структура, отвечающая за распределение вооружения, горючего и боекомплекта.

По словам Коваленко, узлы вроде Новочеркасска - это "артерии, которыми питается военная машина России. Без них поставки на фронт останавливаются".