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В российском Новочеркасске атакован важный логистический узел, - ЦПД

Иллюстративное фото: в российском Новочеркасске атакован важный логистический узел (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

В ночь на 23 июля в Новочеркасске Ростовской области была атакована железнодорожная инфраструктура. Через этот участок Россия перевозит оружие, боеприпасы, топливо и военных к границе с Украиной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Андрея Коваленко.

"Этот логистический узел соединяет стратегические направления: Ростов-на-Дону, Воронеж, Волгоград, Каменск-Шахтинский. Именно через этот узел осуществляется переброска техники, боеприпасов, топливных ресурсов и личного состава к границе с Украиной", - пояснил глава ЦПД.

Также в Новочеркасске зафиксировано функционирование логистических подразделений 1061-го Центра МТО Южного военного округа. Эта структура, отвечающая за распределение вооружения, горючего и боекомплекта.

По словам Коваленко, узлы вроде Новочеркасска - это "артерии, которыми питается военная машина России. Без них поставки на фронт останавливаются".

 

Дроновая атака на Россию

Напомним, в ночь на 23 июля 2025 года в нескольких регионах России прогремели взрывы в результате атаки беспилотников.

Министерство обороны РФ заявило, что с 21:00 до 23:40 по московскому времени противовоздушная оборона якобы уничтожила 51 украинский дрон.

В частности, взрывы раздавались в Таганроге и пригороде Ростова-на-Дону. По данным российских СМИ, под атакой находился Новочеркасск Ростовской области.

Добавим, что в конце июня, в Ростовской области неизвестные дроны поразили нефтебазу "Комбината "Атлас", которая поставляла топливо российской армии.

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