У російському Нижньому Новгороді спалахнула масштабна пожежа (фото, відео)

У російському місті Нижній Новгород сьогодні, 29 червня, спалахнула масштабна пожежа. Росіяни заявляють, що загоряння виникло на території заводу "Бальзам".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.
Жителі Нижнього Новгорода у соцмережах пишуть, що перед пожежею нібито чули звук вибуху. Пізніше над містом з'явився величезний стовп чорного диму. Його помітно у різних районах.
У російській Держтрудінспекції повідомили, що пожежа спалахнула на території заводу з виробництва лакофарбових матеріалів "Бальзам". Там займаються виробництвом хімічних товарів, у тому числі смоли, лаків, емалей, каніфолі.
За повідомленнями з соцмереж, відомо, що на території заводу вибухнула цистерна, після того загорілися гаражні приміщення. Попередньо, постраждав водії вантажівки, у нього нібито серйозні опіки.
Російське МНС зазначає, що відправило на місце інциденту 14 пожежних машин та півсотні пожежників. Також на місці працюють "швидкі".
Варто зазначити, що на території Росії останнім часом фіксують велику кількість пожеж, зокрема як у Москві, так і у віддалених регіонах.
Так, нещодавно у російській столиці горів ремонтно-механічний завод, а того ж дня ввечері у центрі Москви спалахнула пожежа на будівництві. Декількома днями пізніше у Москві сталася потужна пожежа на сміттєвому заводі.
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