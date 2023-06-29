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У російському Нижньому Новгороді спалахнула масштабна пожежа (фото, відео)

Фото: у російському Нижньому Новгороді масштабна пожежа (t.me/nn_ru)
Автор: Наталія Юрченко

У російському місті Нижній Новгород сьогодні, 29 червня, спалахнула масштабна пожежа. Росіяни заявляють, що загоряння виникло на території заводу "Бальзам".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

Жителі Нижнього Новгорода у соцмережах пишуть, що перед пожежею нібито чули звук вибуху. Пізніше над містом з'явився величезний стовп чорного диму. Його помітно у різних районах.

У російській Держтрудінспекції повідомили, що пожежа спалахнула на території заводу з виробництва лакофарбових матеріалів "Бальзам". Там займаються виробництвом хімічних товарів, у тому числі смоли, лаків, емалей, каніфолі.

За повідомленнями з соцмереж, відомо, що на території заводу вибухнула цистерна, після того загорілися гаражні приміщення. Попередньо, постраждав водії вантажівки, у нього нібито серйозні опіки.

Російське МНС зазначає, що відправило на місце інциденту 14 пожежних машин та півсотні пожежників. Також на місці працюють "швидкі".

Пожежі у Росії

Варто зазначити, що на території Росії останнім часом фіксують велику кількість пожеж, зокрема як у Москві, так і у віддалених регіонах.

Так, нещодавно у російській столиці горів ремонтно-механічний завод, а того ж дня ввечері у центрі Москви спалахнула пожежа на будівництві. Декількома днями пізніше у Москві сталася потужна пожежа на сміттєвому заводі.

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Російська ФедераціяПожежаНижний Новгород