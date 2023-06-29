В российском Нижнем Новгороде вспыхнул масштабный пожар (фото, видео)

Жители Нижнего Новгорода в соцсетях пишут, что перед пожаром слышали звук взрыва. Позже над городом появился огромный столб черного дыма. Его заметно в разных районах.

В российской Гострудинспекции сообщили, что пожар вспыхнул на территории завода по производству лакокрасочных материалов "Бальзам". Там занимаются производством химических товаров, включая смолы, лаки, эмали, канифоли.

По сообщениям из соцсетей, известно, что на территории завода взорвалась цистерна, после этого загорелись гаражные помещения. Предварительно, пострадал водители грузовика, у него якобы серьезные ожоги.

Российское МЧС отмечает, что отправило на место инцидента 14 пожарных машин и полсотни пожарных. Также на месте работают "скорые".

Пожары в России

Следует отметить, что на территории России в последнее время фиксируют большое количество пожаров, в том числе как в Москве, так и в отдаленных регионах.

Так, недавно в российской столице горел ремонтно-механический завод, а в тот же день вечером в центре Москвы вспыхнул пожар на строительстве. Несколькими днями позже в Москве произошел мощный пожар на мусорном заводе.

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