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У російському Нижньокамську горить НПЗ: співробітників заводу евакуюють

Фото: у регіоні лунає тривога (https://t.me/mchs_official)
Автор: Едуард Ткач

У Татарстані сьогодні, 11 січня, загорівся російський нафтопереробний завод "Танеко". Інцидент стався в місті Нижньокамськ на тлі загрози атаки БпЛА.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські Telegram-канали.

Як пише канал Baza, наразі, за попередніми даними, горить одна з колон. Також звучить повітряна тривога. За словами очевидців, зараз із території НПЗ евакуюють співробітників. Офіційної деталей про пожежу поки що немає.

Водночас, у Татарстані оголошено небезпеку атаки безпілотників. Відповідні повідомлення прийшли місцевим жителям від МНС. Людей закликають залишатися вдома і не підходити до вікон.

 

"В аеропорту Нижньокамська введено план "Килим". Попередньо через загрозу атаки БпЛА", - додає Baza.

Зазначимо, що 2022 року НПЗ "Танеко" піднявся на п'яте місце в рейтингу найбільших нафтопереробних підприємств Росії.

Нагадаємо, що цієї ночі невідомі дрони атакували низку регіонів Росії. Звуки роботи ППО по БпЛА було чутно у Воронезькій, Курській, Саратовській і Липецькій областях, а також у Краснодарському краї. Зокрема, за словами одного з очевидців, дрон потрапив у порт у Новоросійську.

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Російська Федерація