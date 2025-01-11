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В российском Нижнекамске горит НПЗ: сотрудников завода эвакуируют

Фото: в регионе звучит тревога (https://t.me/mchs_official)
Автор: Эдуард Ткач

В Татарстане сегодня, 11 января, загорелся российский нефтеперерабатывающий завод "Танеко". Инцидент произошел в городе Нижнекамск на фоне угрозы атаки БпЛА.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы.

Как пишет канал Baza, на данный момент по предварительным данным, горит одна из колонн. Также звучит воздушная тревога. По словам очевидцев, сейчас с территории НПЗ эвакуируют сотрудников. Официальной деталей о пожаре пока нет.

В то же время, в Татарстане объявлено опасность атаки беспилотников. Соответствующие уведомления пришли местным жителям от МЧС. Людей призывают оставаться дома и не подходить к окнам.

 

"В аэропорту Нижнекамска введен план "Ковер". Предварительно из-за угрозы атаки БпЛА", - добавляет Baza.

Отметим, что в 2022 году НПЗ "Танеко" поднялся на пятое место в рейтинге крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий России.

Напомним, что этой ночью неизвестные дроны атаковали ряд регионов России. Звуки работы ПВО по БпЛА было слышно в Воронежской, Курской, Саратовской и Липецкой областях, а также в Краснодарском крае. В частности, по словам одного из очевидцев, дрон попал в порт в Новороссийске.

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