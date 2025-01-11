В российском Нижнекамске горит НПЗ: сотрудников завода эвакуируют

Как пишет канал Baza, на данный момент по предварительным данным, горит одна из колонн. Также звучит воздушная тревога. По словам очевидцев, сейчас с территории НПЗ эвакуируют сотрудников. Официальной деталей о пожаре пока нет.

В то же время, в Татарстане объявлено опасность атаки беспилотников. Соответствующие уведомления пришли местным жителям от МЧС. Людей призывают оставаться дома и не подходить к окнам.

"В аэропорту Нижнекамска введен план "Ковер". Предварительно из-за угрозы атаки БпЛА", - добавляет Baza.

Отметим, что в 2022 году НПЗ "Танеко" поднялся на пятое место в рейтинге крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий России.