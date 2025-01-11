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Низку регіонів РФ атакують дрони: чути вибухи, працює ППО, у Новоросійську почалася пожежа

Субота 11 січня 2025 01:05
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Низку регіонів РФ атакують дрони: чути вибухи, працює ППО, у Новоросійську почалася пожежа Фото: у Новоросійську нібито атаковано порт (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

У ніч на 11 січня Росію масово атакують дрони. У низці регіонів чутно роботу ППО, вибухи, а в Новоросійську говорять про пожежу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські Telegram-канали.

Зокрема, канал Mash пише, що про атаку безпілотників говорять місцеві жителі Воронезької, Курської, Саратовської та Липецької областей. Крім цього, про БпЛА в регіоні повідомила влада Анапи (Краснодарський край).

Паралельно росіяни писали, що дрони атакують Новоросійськ. У мережі публікували відповідні кадри, де було чути роботу ППО, після чого прогримів щонайменше один вибух. Незабаром росіяни публікували відео пожежі. За словами одного з авторів відео, БпЛА прилетів у порт.

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