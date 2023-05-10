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У російському Курську вранці було гучно, ППО нібито збила дрон

Фото: в РФ заявляють про збиття дрона під Курськом (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

У Росії заявили про збиття безпілотного літального апарату в Курській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram губернатора Курської області Романа Старовойта.

Зазначається, що сили протиповітряної оборони ніби збили безпілотник під Курськом. Уламки впали в селі Толмачево, є пошкодження газової труби та фасаду будинку.

"На місці працюють оперативні служби", - йдеться у повідомленні.

Раніше ми писали, в тимчасово окупованому Енергодарі окупанти організували так звану "евакуацію" для членів сімей працівників Запорізької АЕС.

Нагадаємо, ЗСУ, ймовірно, досягли додаткових здобутків під час нещодавньої контратаки на південний захід від Авдіївки.

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