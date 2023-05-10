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В российском Курске утром было громко, ПВО якобы сбила дрон

Фото: в РФ заявляют о сбитии дрона под Курском (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

В России заявили о сбитии беспилотного летательного аппарата в Курской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram губернатора Курской области Романа Старовойта.

Отмечается, что силы противовоздушной обороны якобы сбили беспилотник под Курском. Обломки упали в селе Толмачево, есть повреждения газовой трубы и фасада дома.

"На месте работают оперативные службы", – говорится в сообщении.

Ранее мы писали, во временно оккупированном Энергодаре оккупанты организовали так называемую "эвакуацию" для членов семей работников Запорожской АЭС.

Напомним, ВСУ, вероятно, достигли дополнительных достижений во время недавней контратаки юго-западнее Авдеевки.

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