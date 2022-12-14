У російському Курську в районі аеродрому пролунали вибухи: що відомо

У російському Курську ввечері 14 грудня пролунали вибухи. Очевидці зазначають, що вибухи лунали з боку аеродрому.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські місцеві Telegram-канали.

Очевидці ж публікують у соціальних мережах відео, на яких зафіксовані вибухи, які чули сьогодні в російському Курську.

Водночас російські державні ЗМІ заявляють з посиланням на губернатора Курської області Романа Старовойтова, що над Курським районом сьогодні ввечері нібито спрацювала система протиповітряної оборони.

Нагадаємо, на російських авіабазах почали траплятися вибухи. Зокрема, нещодавно такі інциденти сталися на російських авіабазах "Енгельс" та "Дягілєво".

Вибухи не оминули і аеродром в Курську. Інцидент, наслідки якого було видно навіть з космосу, стався 6 грудня.

Тоді російські чиновники заявляли про нібито атаку безпілотника на аеродром.

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