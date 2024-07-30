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У російському Курську пролунали вибухи

Ілюстративне фото (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Вибухи пролунали вночі у російському місті Курськ. Місцева влада традиційно заявляє про збиті повітряні цілі.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на російські ЗМІ.

Місцеві жителі розповіли telegram-каналу Shot, що в небі над Курськом було чути вибух і видно яскравий спалах. Від гучного звуку у кількох районах у автомобілів на парковках спрацювала сигналізація.

Вріо губернатора регіону Олексій Смирнов повідомив про ракетну небезпеку в Курській області і попросив мешканців не виходити на вулицю та сховатися у приміщеннях без вікон із суцільними стінами.

РИА Новости з посиланням на губернатора повідомило, що в небі над Жовтневим та Курчатівським районами Курської області нібито було знищено "чотири ракети ЗСУ".

Нагадаємо, ввечері 24 липня росіяни заявили про масовану атаку безпілотників на Курськ та область. ППО РФ нібито збила 12 безпілотників у небі над містом.

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Російська ФедераціяКурська область