В российском Курске прогремели взрывы

Взрывы прогремели ночью в российском городе Курск. Местные власти традиционно заявляют о сбитых воздушных целях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.
Местные жители рассказали telegram-каналу Shot, что в небе над Курском был слышен взрыв и видна яркая вспышка. От громкого звука в нескольких районах у автомобилей на парковках сработала сигнализация.
Врио губернатора региона Алексей Смирнов сообщил о ракетной опасности в Курской области и попросил жителей не выходить на улицу и укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами.
РИА Новости со ссылкой на губернатора сообщило, что в небе над Октябрьским и Курчатовским районами Курской области якобы были уничтожены "четыре ракеты ВСУ".
Напомним, вечером 24 июля россияне заявили о массированной атаке беспилотников на Курск и область. ПВО РФ якобы сбила 12 беспилотников в небе над городом.
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