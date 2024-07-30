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В российском Курске прогремели взрывы

Иллюстративное фото (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Взрывы прогремели ночью в российском городе Курск. Местные власти традиционно заявляют о сбитых воздушных целях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Местные жители рассказали telegram-каналу Shot, что в небе над Курском был слышен взрыв и видна яркая вспышка. От громкого звука в нескольких районах у автомобилей на парковках сработала сигнализация.

Врио губернатора региона Алексей Смирнов сообщил о ракетной опасности в Курской области и попросил жителей не выходить на улицу и укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами.

РИА Новости со ссылкой на губернатора сообщило, что в небе над Октябрьским и Курчатовским районами Курской области якобы были уничтожены "четыре ракеты ВСУ".

Напомним, вечером 24 июля россияне заявили о массированной атаке беспилотников на Курск и область. ПВО РФ якобы сбила 12 беспилотников в небе над городом.

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