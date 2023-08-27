UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У російському Курську пролунали вибухи

Фото: у Курську (РФ) пролунали вибухи (МНС Росії)
Автор: Володимир Костирін

У Курську (РФ) пролунало кілька вибухів уночі 27 серпня. Попередньо, це сталося в районі залізничного вокзалу.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на місцеві Telegram-канали.

Жителі Курську в соцмережах пишуть, що чули щонайменше чотири вибухи, що пролунали пізно вночі. Інші стверджують, що їх було близько семи.

Також у пабліках пишуть, нібито "з шостого кварталу було чути ще автоматні черги у лісі".

Місцева влада поки не коментує вибухи в Курську.

У мережі були опубліковані кадри з моментом вибуху, і на відео також видно яскравий спалах у нічному небі.

Вибухи на території РФ

Зазначимо, що перед цим про звуки вибуху повідомляли у Брянській області РФ пізно увечері 26 серпня. Як заявляв місцевий губернатор, у регіоні працювала ППО, і нібито було збито безпілотника літакового типу.

Також повідомлялося, що того ж дня під Москвою, в Одінцовському та Істринському районах області чули кілька гучних вибухів. За словами мера столиці країни-агресора Сергія Собяніна, сили ППО на підльоті до Москви в Істринському районі нібито знищили безпілотник.

Перед цим, у ніч на 25 серпня, у Курській, Калузької та Тульській областях РФ пролунали вибухи, а в Москві закрили аеропорти Домодєдово та Внуково.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціявибухиКурская область