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У російській Брянській області заявили про атаку дрону

Брянська область, РФ, Субота 26 серпня 2023 23:18
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У російській Брянській області заявили про атаку дрону Фото: російські військові (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

У Брянській області (РФ) заявили про атаку дрона та роботу систем протиповітряної оборони ввечері 26 серпня. У нальоті БПЛА російська сторона традиційно звинувачує Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram канал місцевого губернатора Олександра Богомаза.

За словами російського чиновника, безпілотник літакового типу нібито було збито над Трубчевським районом.

Також губернатор стверджує, що апарат після цього впав у поле.

"Постраждалих немає... Руйнувань немає. Оперативні служби працюють на місці", - розповів губернатор Брянської області.

Вибухи та "атаки дронів" в Росії

Зазначимо, що останнім часом росіяни дедалі більше скаржаться на звуки вибухів.

Так, наприклад, 26 серпня під Москвою, в Одінцовському та Істринському районах області було чути кілька гучних вибухів. За словами мера столиці країни-агресора Сергія Собяніна, сили ППО на підльоті до Москви в Істринському районі нібито знищили безпілотник.

Перед цим, у ніч на 25 серпня, у Курській, Калузької та Тульській областях РФ пролунали вибухи, а в Москві закрили аеропорти Домодєдово та Внуково.

Нагадаємо також, що вночі 22 серпня "бавовну" чули у Москві та області. Щось схоже на вибухи чули у московському районі Строгіно та у Красногорську, що у Підмосков'ї.

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