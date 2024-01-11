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В Ростовській області РФ пролунали потужні вибухи, росіяни заявляють про роботу ППО

Ростовська Область РФ, Четвер 11 січня 2024 00:44
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В Ростовській області РФ пролунали потужні вибухи, росіяни заявляють про роботу ППО Фото: потужні вибухи пролунали в Ростовській області РФ вночі 11 січня (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

В Ростовській області Російської Федерації пролунали потужні вибухи сьогодні вночі 11 січня. Місцеві заявляють про роботу ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням російський на Telegram-канал SHOT.

Жителі Каменськ-Шахтинського (місто в Ростовській області Росії) заявили про кілька потужних вибухів у небі над містом. Зазначається, що їх було щонайменше три.

Також повідомляється, що перший вибух пролунав приблизно в 23:30 за Київським часом. Місцеві заявляли, що нібито працюють сили протиповітряної оборони.

Варто зазначити, що місто Каменськ-Шахтинський знаходитсья на відстані 100 кілометрів від тимчасово окупованого росіянами Луганська.

В Ростовській області РФ пролунали потужні вибухи, росіяни заявляють про роботу ППО

"Бавовна" в Росії

Нагадаємо, що у російських населених пунктах у різних областях регулярно відбуваються різні вибухи. Найчастіше це трапляється у прикордонних регіонах.

Так, з 30 грудня росіяни постійно скаржаться на обстріли Бєлгорода та області. Джерела РБК-Україна у спецслужбах повідомили, що Сили безпеки та оборони 30 грудня завдали ракетного удару по військових об'єктах у Бєлгороді.

Як заявляють росіяни, 1 та 2 січня так звані обстріли продовжилися. Російські чиновники та Міноборони РФ заявляють про нібито збиті ракети. 3 січня, у Бєлгороді знову чули вибухи і сирени, а губернатор заявив, що "ситуація напружена".

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