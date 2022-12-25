У російському Курську повідомляють про вибухи в районі аеродрому (відео)

"Підписники повідомляють про кілька "хлопків" в районі аеродрому", - пишуть у Telegram-каналі "Типичный Курск".

У мережі вже з'явилося відео, зняте камерами відеоспостереження, де чітко чути звуки вибухів. Судячи з кадрів "бавовна", трапилися близько 3.30 ночі.

"Підписники надсилають відео гучних звуків з домофонів у залізничному районі. Повідомляють, що "хлопків" було кілька", - йдеться у підпису до кадрів у Telegram-каналі "Курский бомондъ".

При цьому в коментарях під відео росіяни губляться у здогадах, що саме сталося. Більшість схиляються до версії, що у районі аеродрому спрацювала ППО.