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У російському Курську повідомляють про вибухи в районі аеродрому (відео)

Фото: у російському Курську повідомляють про вибухи в районі аеродрому (ілюстрація/Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

У ніч на неділю, 25 грудня, у російському Курську сталися вибухи в районі аеродрому "Халіно". Їх було кілька.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-каналы.

"Підписники повідомляють про кілька "хлопків" в районі аеродрому", - пишуть у Telegram-каналі "Типичный Курск".

У мережі вже з'явилося відео, зняте камерами відеоспостереження, де чітко чути звуки вибухів. Судячи з кадрів "бавовна", трапилися близько 3.30 ночі.

"Підписники надсилають відео гучних звуків з домофонів у залізничному районі. Повідомляють, що "хлопків" було кілька", - йдеться у підпису до кадрів у Telegram-каналі "Курский бомондъ".

При цьому в коментарях під відео росіяни губляться у здогадах, що саме сталося. Більшість схиляються до версії, що у районі аеродрому спрацювала ППО.

Нагадаємо, раніше у російському Курську ввечері 14 грудня також пролунали вибухи. Очевидці зазначають, що вибухи лунали з боку аеродрому.

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