В российском Курске сообщают о взрывах в районе аэродрома (видео)

"Подписчики сообщают о нескольких "хлопках" в районе аэродрома", - пишут в Telegram-канале "Типичный Курск".

В сети уже появилось видео, снятое камерами видеонаблюдения, на котором четко слышны звуки взрывов. Судя по кадрам "хлопки" случились около 3.30 ночи.

"Подписчики присылают видео громких звуков с домофонов в ж/д районе. Сообщают, что хлопков было несколько", - говорится в подписи к кадрам в Telegram-канале "Курский бомондъ".

При этом в комментариях под видео россияне теряются в догадках, что же именно произошло. Большинство склоняются к версии, что в районе аэродрома сработала ПВО.