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В російському Курську безпілотник на день міста влаштував "салют"

Фото: ()
Автор: Сергій Пишкін

Невідомий безпілотник атакував Курськ Російської Федерації. Влаштував "салют" з нагоди дня міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на губернатора Курської області Романа Старовойта.

"У Курську безпілотник атакував адміністративну будівлю в Центральному окрузі. Незначно постраждав дах. Співробітники оперативних служб виїхали на місце", - пише губернатор. 

У звичній для росіян манері, причетними до удару є нібито українські воїни. Втім варто додати, що офіційне військове командування жодним чином наразі не коментувало дану ситуацію. 

Новина оновлюється...

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