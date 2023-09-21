В російській Тулі пролунали потужні вибухи, частина міста залишилась без світла
В російському місті Тула пролунали потужні вибухи сьогодні ввечері, 21 вересня. Внаслідок цього в частині міста зникла електрика.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Тульская Преса.
Жителі Пролетарського району Тули повідомляють про гучні звуки вибухів. Після чого в частині міста зникло світло.
Зокрема, на відсутність електрики скаржаться мешканці Заріченського району. Стверджується що причиною відключення стала нібито аварійна ситуація.
"Бавовна" в РФ
На території Російської Федерації останнім часом все частіше відбуваються різні пожежі, лунають вибухи. Влада в російських регіонах не рідко скаржиться на нібито "атаки безпілотників".
Так, наприклад, 17 вересня в Орлі пролунав вибух, після чого сталася пожежа на нафтобазі. Перед цим місцеві жителі розповідали, що чули звук дрона.
Також нещодавно повідомлялося, що дрон атакував "Рєдкінський дослідний завод" у Тверській області Росії, і стався вибух. Підприємство займається виробництвом унікальної продукції для авіації та космічної промисловості.
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