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На російському курорті спалахнула масштабна пожежа (відео)

Фото: на російському курорті спалахнула масштабна пожежа (wikipedia org)
Автор: Наталія Юрченко

Масштабна пожежа спалахнула у російському місті Геленджик у Краснодарському краї РФ. Там знаходиться морський курорт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські Telegram-канали.

За даними російських ЗМІ, спалахнули лісові масиви. Вогонь оточив готелі на російському курорті. На місці інциденту працюють пожежники.

На опублікованих у мережі кадрах помітно, що площа пожежі досить велика, а Геленджик охопив чорний дим.

 

Пожежі у Росії

Останніми місяцями у Росії фіксують велику кількість пожеж, які часто спалахують як у Москві, так і в інших регіонах. Зокрема, почастішали пожежі у портах, на військових об'єктах, заводах і т.п.

Так, нещодавно в одному з найбільших чорноморських портів РФ (Новоросійську) горів вантажний термінал. Відомо, що там спалахнули дерев'яні палети, на яких стояли бочки із пальним мастилом.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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Російська ФедераціяПожежа