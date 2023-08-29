На російському курорті спалахнула масштабна пожежа (відео)

За даними російських ЗМІ, спалахнули лісові масиви. Вогонь оточив готелі на російському курорті. На місці інциденту працюють пожежники.

На опублікованих у мережі кадрах помітно, що площа пожежі досить велика, а Геленджик охопив чорний дим.

Пожежі у Росії

Останніми місяцями у Росії фіксують велику кількість пожеж, які часто спалахують як у Москві, так і в інших регіонах. Зокрема, почастішали пожежі у портах, на військових об'єктах, заводах і т.п.

Так, нещодавно в одному з найбільших чорноморських портів РФ (Новоросійську) горів вантажний термінал. Відомо, що там спалахнули дерев'яні палети, на яких стояли бочки із пальним мастилом.

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