На российском курорте вспыхнул масштабный пожар (видео)

По данным российских СМИ, вспыхнули лесные массивы. Огонь окружил гостиницы на российском курорте. На месте инцидента работают пожарные.

На опубликованных в сети кадрах видно, что площадь пожара достаточно большая, а Геленджик охватил черный дым.

Пожары в России

В последние месяцы в России фиксируют большое количество пожаров, которые часто вспыхивают как в Москве, так и в других регионах. В частности, участились пожары в портах, военных объектах, заводах и т.п.

Так, недавно в одном из крупнейших черноморских портов РФ (Новороссийск) горел грузовой терминал. Известно, что там загорелись деревянные паллеты, на которых стояли бочки с горючей смазкой.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.