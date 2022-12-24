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В російському Кемерово на пожежі в будинку для літніх людей загинуло 20 осіб

Фото: на пожежі в Кемерово загинуло 20 людей (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

У російському місті Кемерово сталася пожежа в приватному будинку для літніх людей - загинуло 20 осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на МНС Росії.

На момент прибуття перших підрозділів МНС спостерігалося відкрите горіння з вікон і на покрівлі будівлі. Площа пожежі становила 180 м2. На місці працювали 80 осіб та 28 одиниць техніки.

Зараз розбір завалів продовжується, відомо про 20 загиблих.

Нагадаємо, що в Москві згорів склад з газовими балонами на території Всеросійського інституту легких сплавів.

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Пожежа