В російському Кемерово на пожежі в будинку для літніх людей загинуло 20 осіб

У російському місті Кемерово сталася пожежа в приватному будинку для літніх людей - загинуло 20 осіб.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на МНС Росії.
На момент прибуття перших підрозділів МНС спостерігалося відкрите горіння з вікон і на покрівлі будівлі. Площа пожежі становила 180 м2. На місці працювали 80 осіб та 28 одиниць техніки.
Зараз розбір завалів продовжується, відомо про 20 загиблих.
Нагадаємо, що в Москві згорів склад з газовими балонами на території Всеросійського інституту легких сплавів.
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