RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В российском Кемерово на пожаре в доме престарелых погибли 20 человек

Фото: на пожаре в Кемерово погибли 20 человек (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

В российском городе Кемерово произошел пожар в частном доме престарелых - погибли 20 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на МЧС России.

К моменту прибытия первых подразделений МЧС наблюдалось открытое горение из окон и на кровле здания. Площадь пожара составила 180 м2. На месте работало 80 человек и 28 единиц техники.

Сейчас разбор завалов продолжается, известно о 20 погибших.

Напомним, что в Москве сгорел склад с газовыми баллонами на территории Всероссийского института легких сплавов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Пожар