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У російському Кемерово потужна пожежа з вибухами (відео)

Фото: у російському Кемерово потужна пожежа (росЗМІ)
Автор: Наталія Юрченко

Масштабна пожежа спалахнула у Росії у суботу, 26 серпня. Це сталося у місті Кемерово на півдні РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російський Telegram-канал SHOT.

За даними російських ЗМІ, пожежа спалахнула на складі піротехніки на вулиці Терешкової.

За словами очевидців, пожежа супроводжується звуками вибухів. Сама будівля складу впала.

На місці інциденту працюють екстрені служби. Причини пожежі поки невідомі. Також немає інформації про постраждалих чи жертв.

 

Пожежі в Росії

На території Росії останнім часом фіксують велику кількість пожеж, зокрема як у Москві, так і у віддалених регіонах.

Так, нещодавно у російській столиці горів ремонтно-механічний завод, а того ж дня ввечері у центрі Москви спалахнула пожежа на будівництві

Крім того, в одному з найбільших чорноморських портів Росії (Новоросійську) горів вантажний термінал. Відомо, що там загорілися дерев'яні палети, на яких стояли бочки із пальним мастилом.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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