У російському Каспійську атакований порт, - ЦПД

Атака дронів на Дагестан

У російському Дагестані поскаржилися на атаку зранку 6 листопада. Над містом Каспійськ помітили дрони.

Нагадаємо, російський Дагестан був атакований і 8 червня. Як розповідали тоді російські пропагандисти, один БПЛА нібито тільки "впав" поряд з нафтовим родовищем у Ногайському районі "після того, як по ньому влучили з автомата".

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