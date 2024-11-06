В российском Каспийске атакован порт, - ЦПД

Атака дронов на Дагестан

В российском Дагестане пожаловались на атаку утром 6 ноября. Над городом Каспийск заметили дроны.

Напомним, российский Дагестан был атакован и 8 июня. Как рассказывали тогда российские пропагандисты, один БПЛА якобы только "упал" рядом с нефтяным месторождением в Ногайском районе "после того, как по нему попали из автомата".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.