RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война в Украине Выборы в США Израиль новости Зеленский заявления Лица Войны

В российском Каспийске атакован порт, - ЦПД

Фото: в российском Каспийске атакован порт (wikipedia.org)
Автор: Наталия Гурковская

6 ноября российский город Каспийск атаковали дроны. Под удар попал местный порт.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал руководителя Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Андрея Коваленко.

"В российском Каспийске был атакован порт", - рассказал он.

В частности, по данным Коваленко, в Каспийске находятся корабли ВМФ РФ.

Что известно о порте в Каспийске

Каспийск считается главным пунктом базирования Краснознамённой Каспийской флотилии ВМФ России. Расположен в Дагестане в 15 км от Махачкалы.

Здесь, по данным из открытых источников, базируются части береговых войск РФ, включая морскую пехоту. Численность гарнизона составляет около 1,5 тысяч человек.

В частности, в Каспийске расположены:

  • десантная площадка, на которой находятся корабли и катера на воздушной подушке, исключенные из состава флота (ранее входили в состав 242-го дивизиона десантных кораблей), применяемые для тренировок морской пехоты;
  • базы горюче-смазочных материалов;
  • арсенал береговых войск;
  • полигон.

Атака дронов на Дагестан

В российском Дагестане пожаловались на атаку утром 6 ноября. Над городом Каспийск заметили дроны.

Напомним, российский Дагестан был атакован и 8 июня. Как рассказывали тогда российские пропагандисты, один БПЛА якобы только "упал" рядом с нефтяным месторождением в Ногайском районе "после того, как по нему попали из автомата".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияВойна в Украине