У російському Каспійську атакований порт, - ЦПД

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал керівника Центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрія Коваленка.

Тут, за даними з відкритих джерел, базуються частини берегових військ РФ, включаючи морську піхоту. Чисельність гарнізону становить близько 1,5 тисячі осіб.

Каспійськ вважається головним пунктом базування Червонопрапорної Каспійської флотилії ВМФ Росії. Розташований в Дагестані в 15 км від Махачкали.

"У російському Каспійську був атакований порт", - розповів він.

Атака дронів на Дагестан

У російському Дагестані поскаржилися на атаку зранку 6 листопада. Над містом Каспійськ помітили дрони.

Нагадаємо, російський Дагестан був атакований і 8 червня. Як розповідали тоді російські пропагандисти, один БПЛА нібито тільки "впав" поряд з нафтовим родовищем у Ногайському районі "після того, як по ньому влучили з автомата".

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