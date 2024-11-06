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У російському Каспійську атакований порт, - ЦПД

Росія, Середа 06 листопада 2024 11:08
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У російському Каспійську атакований порт, - ЦПД Фото: у російському Каспійську атаковано порт (wikipedia.org)
Автор: Наталія Гурковська

6 листопада російське місто Каспійськ атакували дрони. Під удар потрапив місцевий порт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал керівника Центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрія Коваленка.

"У російському Каспійську був атакований порт", - розповів він.

Зокрема, за даними Коваленка, у Каспійську знаходяться кораблі ВМФ РФ.

Що відомо про порт у Каспійську

Каспійськ вважається головним пунктом базування Червонопрапорної Каспійської флотилії ВМФ Росії. Розташований в Дагестані в 15 км від Махачкали.

Тут, за даними з відкритих джерел, базуються частини берегових військ РФ, включаючи морську піхоту. Чисельність гарнізону становить близько 1,5 тисячі осіб.

Зокрема, в Каспійську розташовані:

  • десантний майданчик, на якому знаходяться кораблі та катери на повітряній подушці, виключені зі складу флоту (раніше входили до складу 242-го дивізіону десантних кораблів), що застосовуються для тренувань морської піхоти;
  • бази паливно-мастильних матеріалів;
  • арсенал берегових військ;
  • полігон.

Атака дронів на Дагестан

У російському Дагестані поскаржилися на атаку зранку 6 листопада. Над містом Каспійськ помітили дрони.

Нагадаємо, російський Дагестан був атакований і 8 червня. Як розповідали тоді російські пропагандисти, один БПЛА нібито тільки "впав" поряд з нафтовим родовищем у Ногайському районі "після того, як по ньому влучили з автомата".

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