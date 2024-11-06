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В российском Каспийске атакован порт, - ЦПД

Россия, Среда 06 ноября 2024 11:08
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В российском Каспийске атакован порт, - ЦПД Фото: в российском Каспийске атакован порт (wikipedia.org)
Автор: Наталия Гурковская

6 ноября российский город Каспийск атаковали дроны. Под удар попал местный порт.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал руководителя Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Андрея Коваленко.

"В российском Каспийске был атакован порт", - рассказал он.

В частности, по данным Коваленко, в Каспийске находятся корабли ВМФ РФ.

Что известно о порте в Каспийске

Каспийск считается главным пунктом базирования Краснознамённой Каспийской флотилии ВМФ России. Расположен в Дагестане в 15 км от Махачкалы.

Здесь, по данным из открытых источников, базируются части береговых войск РФ, включая морскую пехоту. Численность гарнизона составляет около 1,5 тысяч человек.

В частности, в Каспийске расположены:

  • десантная площадка, на которой находятся корабли и катера на воздушной подушке, исключенные из состава флота (ранее входили в состав 242-го дивизиона десантных кораблей), применяемые для тренировок морской пехоты;
  • базы горюче-смазочных материалов;
  • арсенал береговых войск;
  • полигон.

Атака дронов на Дагестан

В российском Дагестане пожаловались на атаку утром 6 ноября. Над городом Каспийск заметили дроны.

Напомним, российский Дагестан был атакован и 8 июня. Как рассказывали тогда российские пропагандисты, один БПЛА якобы только "упал" рядом с нефтяным месторождением в Ногайском районе "после того, как по нему попали из автомата".

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