В российском Каспийске атакован порт, - ЦПД

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал руководителя Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Андрея Коваленко.

Здесь, по данным из открытых источников, базируются части береговых войск РФ, включая морскую пехоту. Численность гарнизона составляет около 1,5 тысяч человек.

Каспийск считается главным пунктом базирования Краснознамённой Каспийской флотилии ВМФ России. Расположен в Дагестане в 15 км от Махачкалы.

В частности, по данным Коваленко, в Каспийске находятся корабли ВМФ РФ.

"В российском Каспийске был атакован порт", - рассказал он.

Атака дронов на Дагестан

В российском Дагестане пожаловались на атаку утром 6 ноября. Над городом Каспийск заметили дроны.

Напомним, российский Дагестан был атакован и 8 июня. Как рассказывали тогда российские пропагандисты, один БПЛА якобы только "упал" рядом с нефтяным месторождением в Ногайском районе "после того, как по нему попали из автомата".

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