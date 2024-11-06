В российском Каспийске атакован порт, - ЦПД
6 ноября российский город Каспийск атаковали дроны. Под удар попал местный порт.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал руководителя Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Андрея Коваленко.
"В российском Каспийске был атакован порт", - рассказал он.
В частности, по данным Коваленко, в Каспийске находятся корабли ВМФ РФ.
Что известно о порте в Каспийске
Каспийск считается главным пунктом базирования Краснознамённой Каспийской флотилии ВМФ России. Расположен в Дагестане в 15 км от Махачкалы.
Здесь, по данным из открытых источников, базируются части береговых войск РФ, включая морскую пехоту. Численность гарнизона составляет около 1,5 тысяч человек.
В частности, в Каспийске расположены:
- десантная площадка, на которой находятся корабли и катера на воздушной подушке, исключенные из состава флота (ранее входили в состав 242-го дивизиона десантных кораблей), применяемые для тренировок морской пехоты;
- базы горюче-смазочных материалов;
- арсенал береговых войск;
- полигон.
Атака дронов на Дагестан
В российском Дагестане пожаловались на атаку утром 6 ноября. Над городом Каспийск заметили дроны.
Напомним, российский Дагестан был атакован и 8 июня. Как рассказывали тогда российские пропагандисты, один БПЛА якобы только "упал" рядом с нефтяным месторождением в Ногайском районе "после того, как по нему попали из автомата".
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