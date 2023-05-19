UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Російському генералу, який наказав знищити "Мрію", оголосили підозру

Фото: російський генерал Анатолій Концевой (росЗМІ)
Автор: Наталія Юрченко

Правоохоронці встановили особу російського генерала, який наказав знищили найбільший у світі літак АН-225 "Мрія". Окупанту оголосили підозру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр Служби безпеки України.

За даними слідства, віддав наказ знищити український літак заступник командувача Повітряно-десантних військ РФ генерал-лейтенант Анатолій Концевой. СБУ зібрала на нього доказову базу.

За наказом генерала на початку повномасштабного вторгнення російські війська захопили Гостомельський аеропорт. Тоді під час активних бойових дій окупанти знищили легендарний український літак "Мрія".

Для штурму стратегічно важливого аеродрому в Україні Концевой залучив підрозділи десантників та авіацію. СБУ встановила, що російський генерал входить до складу вищого командування РФ і брав участь у плануванні вторгнення.

Також, за даними слідства, з 2019 року він організував на території РФ та Білорусі підготовку десантників. СБУ оголосила підозру генералу за ч. 3 ст. 110 та ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 437 ККУ. Окупанту загрожує до 15 років в'язниці.

Знищення "Мрії"

Нагадаємо, у лютому 2022 року російські війська намагалися зайняти аеропорт у Гостомелі Київської області. Внаслідок однієї з повітряних атак був знищений один з найбільших і потужних літаків у світі українського виробництва АН-225 "Мрія".

Пізніше в "Укроборонпромі" заявили, що легендарну "Мрію" відновлять за кошти окупантів. На це знадобиться понад 3 млрд доларів та понад 5 років.

Також зазначимо, що колишньому керівництву заводу "Антонов" оголосили підозру, оскільки чиновники перешкоджали обороні Гостомельського аеропорту. Це призвело до знищення "Мрії".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
МрияВійна в УкраїніВійна Росії проти УкраїниГостомель