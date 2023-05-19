Российскому генералу, приказавшему уничтожить "Мрию", объявили подозрение

По данным следствия, приказал уничтожить украинский самолет заместитель командующего Воздушно-десантными войсками РФ генерал-лейтенант Анатолий Концевой. СБУ собрала на него доказательную базу.

По приказу генерала в начале полномасштабного вторжения российские войска захватили Гостомельский аэропорт. Тогда во время активных боевых действий оккупанты уничтожили легендарный украинский самолет "Мрия".

Для штурма стратегически важного аэродрома в Украине Концевой привлек подразделения десантников и авиацию. СБУ установила, что российский генерал входит в состав высшего командования РФ и участвовал в планировании вторжения.

Также, по данным следствия, с 2019 года он организовал на территории РФ и Беларуси подготовку десантников. СБУ объявила подозрение генералу по ч. 3 ст. 110 и ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 437 УКУ. Оккупанту грозит до 15 лет тюрьмы.

Уничтожение "Мрии"

Напомним, в феврале 2022 года российские войска пытались занять аэропорт в Гостомеле Киевской области. В результате одной из воздушных атак был уничтожен один из самых больших и мощных самолетов в мире украинского производства АН-225 "Мрия".

Позже в "Укроборонпроме" заявили, что легендарную "Мрию" восстановят за средства оккупантов. На это понадобится более 3 млрд долларов и более 5 лет.

Также отметим, что бывшему руководству завода "Антонов" объявили подозрение, поскольку чиновники препятствовали обороне Гостомельского аэропорта. Это привело к уничтожению "Мрии".

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