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В російському Єйську в районі аеропорту вибухи: видно дим

Фото: в російському Єйську в районі аеропорту вибухи (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 28 лютого, в російському Єйську в районі аеродрому пролунали вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

Місцеві пабліки повідомляють про вибухи, в результаті яких в районі аеропорту видно дим.

Місцеві жителі опублікували в соцмережах відео, на якому чутно гул сирен, ймовірно, машин екстрених служб, які рухаються в районі аеропорту.

Зауважимо, відстань від лінії фронту до Єйську близько 150 кілометрів.

Нагадаємо, в останній день зими в РФ повідомили про серію інцидентів, нібито пов'язаних з "атаками українських безпілотників". Про все, що відомо - можна дізнатися в матеріалі РБК-Україна.

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