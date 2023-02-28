В российском Ейске в районе аэропорта взрывы: виден дым

Сегодня, 28 февраля, в российском Ейске в районе аэродрома раздались взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Заметим, что расстояние от линии фронта до Ейска около 150 километров.

Местные жители опубликовали в соцсетях видео, на котором слышен гул сирен, вероятно, машин экстренных служб, двигающихся в районе аэропорта.

Местные паблики сообщают о взрывах, в результате которых в районе аэропорта виден дым.

Напомним, в последний день зимы в РФ сообщили о серии инцидентов, якобы связанных с "атаками украинских беспилотников". Обо всем, что известно – можно узнать в материале РБК-Украина.

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