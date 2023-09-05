У російському Дзержинську спалахнула пожежа на заводі нафтохімічної продукції

Над заводом піднявся чорний стовп диму, його бачили навіть з околиць Нижнього Новгорода.

Очевидці повідомляли, що у бік підприємства поїхали шість пожежних машин.

За початковою інформацією джерела видання, сталося факельне горіння суміші кисню та окису вуглецю у зовнішній технологічній установці. Про це повідомляла і Єдина чергово-диспетчерська служба Дзержинська.

Але пізніше джерело ЗМІ повідомило, що за підсумком виклик виявився хибним. Чорний дим, який так налякав місцевих жителів, був викидом унаслідок згоряння речовин в установці.

У "СИБУР-Нафтохім" також заявили, що зупинка виробництва сталася штатно через зовнішній чинник - зниження подачі кисню та технічних газів зовнішнім постачальником.

Наразі факельна установка тимчасово переведена в режим інтенсивного горіння.

Пожежі в Росії

В останні місяці в Росії трапляється велика кількість пожеж у різних регіонах країни. Зокрема, почастішали пожежі у портах, нафтобазах, на військових об'єктах, заводах тощо.

Тільки вчора неподалік Ленінградського вокзалу в Москві сталася масштабна пожежа. Повідомлялося, що хтось підпалив купу сміття, а вогонь від нього перекинувся на порожні склади.

А 3 вересня в Санкт-Петербурзі спалахнула пожежа на території нафтобази "Ручьи", там спалахнула заправна цистерна.

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