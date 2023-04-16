У російському Брянську заявили про "атаку" безпілотника, начиненого вибухівкою

"Уламки невідомого літального апарату літакового типу виявив місцевий житель - вони лежали в лісі, приблизно за 5 кілометрів від будинку №100 по вулиці Абашева", - йдеться у повідомленні.

За даними Telegram-каналу, серед уламків нібито "лежала бомба".

"Ймовірно, безпілотник ніс заряд із пластичної вибухової речовини", - уточнюють автори.

Як повідомлялось, російські окупанти заявили про обстріл тимчасово захопленого Донецька в ніч на Великдень, 16 квітня. Нібито "кілька снарядів впали поряд із собором, у якому відбувалося богослужіння", загинула жінка, троє поранених.

Нагадаємо, раніше у російській Брянській області сьогодні, 6 квітня заявив про так звану спробу проникнення "української ДРГ" в село Случовськ. Нібито диверсантів було 20.