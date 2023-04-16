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В российском Брянске заявили об "атаке" беспилотника, начиненного взрывчаткой

Фото: беспилотник со взрывчаткой "атаковал" Брянск РФ 16 апреля (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

В России заявили якобы об атаке беспилотника в Брянске. Он был начинен взрывчаткой и упал в лесу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российский Telegram-канал "Baza".

"Обломки неизвестного летательного аппарата самолетного типа обнаружил местный житель - они лежали в лесу, примерно в 5 километрах от дома №100 по улице Абашева", - говорится в сообщении.

По данным Telegram-канала, среди обломков якобы "лежала и бомба".

"Предположительно, беспилотник нёс заряд из пластичного взрывчатого вещества", - уточняют авторы.

Как сообщалось, российские оккупанты заявили об обстреле временно захваченного Донецка в ночь на Пасху, 16 апреля. Якобы "несколько снарядов упали рядом с собором, в котором проходило богослужение", погибла женщина, трое раненых.

Напомним, ранее в российской Брянской области 6 апреля заявили о так называемой попытке проникновения "украинской ДРГ" в село Случовск. Якобы диверсантов было 20.

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