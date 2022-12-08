У Бєлгородській області знову сильна пожежа: росіяни заявляють про "приліт"
Сильна пожежа виникла у Бєлгородській області РФ сьогодні, 8 грудня. Місцеві жителі заявляють про "приліт".
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на місцеві Telegram-канали.
Інцидент стався у місті Яковлєво. Місцеві жителі стверджують, що перед пожежею був звук, схожий на вибух.
За словами інших джерел, у регіоні нібито спрацювала ППО. Російська влада поки не коментувала інцидент. На опублікованих кадрах видно, що над містом здіймається великий стовп чорного диму.
Варто зазначити, що місто Яковлєво знаходиться північніше Бєлгорода, приблизно за 90 кілометрів від кордону з Україною.
Нагадаємо, в окупованому Севастополі сьогодні зранку прогриміли вибухи, окупанти заявляють про "збитий безпілотник".
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