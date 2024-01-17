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У російському Бєлгороді лунали вибухи: повідомляють про збитих безпілотників

Фото: У російському Білгороді вибухи (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

У російському Бєлгороді місцеві мешканці чули вибухи. Влада заявляє про збитих безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канали губернатора Білгородської області В'ячеслава Гладкова та Міноборони РФ .

За словами губернатора Білгородської області В'ячеслава Гладкова, над містом пролітали безпілотники. Збито щонайменше 7 БпЛА.

"Над Білгородом та Білгородським районом спрацювала наша система ППО. За попередніми даними - постраждалих немає. У Білгородському районі є пошкодження у житловому секторі – пошкоджено скління у житловому будинку, покрівля, сталося займання господарської споруди. Пожежний розрахунок та оперативні служби виїхали на місце. Ушкодження уточнюються.", - написав губернатор.

Своєю чергою, Міноборони РФ написало інформацію про знищення чотирьох нібито українських безпілотників.

"Черговими засобами ППО сім ракет і чотири українські безпілотні літальні апарати були знищені над Білгородською областю", - заявили у Мінобороні.

Російські Telegram-канали публікують відео із вибухами в області.

Вибухи у Бєлгороді

Білгородська область знаходиться на кордоні з Харковом. Повітряна відстань між містами складає 70 км. Найчастіше звідти російські війська б'ють ракетами по українському місту. ЗСУ також відповідають ударами по росіянах ракетами та безпілотниками.

Нещодавно росіяни заявляли про атаку безпілотника на Бєлгород і що його нібито вдалося збити системою ППО.

Також лунали вибухи в Бєлгороді ввечері 8 січня. Губернатор області Гладков оголошував ракетну небезпеку у місті та просив мешканців відійти від вікон.

30 грудня у Бєлгороді був "приліт" центром міста. Росіяни заявили про нібито загиблих

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БєлгородБєлгородська областьвибухи