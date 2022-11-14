У російському Бєлгороді повідомляють про вибухи та сильну пожежу (фото)

У російській Бєлгородській області в понеділок, 14 листопада, пролунали вибухи нібито після "прильоту". Внаслідок чого в одному з районів почалася пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Медузу ".

Як повідомив губернатор регіону В'ячеслав Гладков, в результаті "прильоту" в селі Козинка Грайворонського міського округу на території фермерського господарства відбувається горіння ємності з дизельним паливом. Постраждалих немає.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у російському селі Микільське Бєлгородської області чули вибухи, після чого там зникло світло.

Також за кілька днів до того про гучні бавовни повідомили у Шебекіно, Грайвороні та Буделі Бєлгородської області.

Слід зазначити, що Головне управління розвідки Міноборони України попереджало, що російські спецслужби готують теракти на території своєї країни , щоб звинуватити Україну в цьому.