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У російському Бєлгороді повідомляють про вибухи та сильну пожежу (фото)

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Понеділок 14 листопада 2022 14:21
У російському Бєлгороді повідомляють про вибухи та сильну пожежу (фото) Фото: у російському Білгороді повідомляють про вибухи та сильну пожежу (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

У російській Бєлгородській області в понеділок, 14 листопада, пролунали вибухи нібито після "прильоту". Внаслідок чого в одному з районів почалася пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Медузу".

Місцевим мешканцям почали надходити повідомлення від МНС із проханням пройти до укриття.

Як повідомив губернатор регіону В'ячеслав Гладков, в результаті "прильоту" в селі Козинка Грайворонського міського округу на території фермерського господарства відбувається горіння ємності з дизельним паливом. Постраждалих немає.

Фото: пожежа у Білгородській області (Telegram)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у російському селі Микільське Бєлгородської області чули вибухи, після чого там зникло світло.

Також за кілька днів до того про гучні бавовни повідомили у Шебекіно, Грайвороні та Буделі Бєлгородської області.

Слід зазначити, що Головне управління розвідки Міноборони України попереджало, що російські спецслужби готують теракти на території своєї країни , щоб звинуватити Україну в цьому.

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