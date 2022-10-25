Під Бєлгородом знову пролунали вибухи: що відомо
У російській Бєлгородській області 25 жовтня знову пролунали вибухи. Про гучні хлопки повідомляють у Шебекіно, Грайвороні та Строітелє.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на місцеві Telegram-канали.
Зокрема, мешканцям Шебекіно почали надходити повідомлення від рятувальної служби. Там стверджують, що місто перебуває "під обстрілом". Людей просять взяти речі та пройти до укриття.
Також російські паблики зазначають, що у деяких містах регіону вибухи чути вже протягом кількох годин. При цьому місцева влада так і не прокоментувала те, що відбувається.
Нагадаємо, раніше в Шебекіно пролунали вибухи, а потім спалахнула пожежа в одній із будівель міста. Після вибухів місцеві паніки намагаються самостійно евакуюватися. А влада повідомила про жертви.
Варто зазначити, що Головне управління розвідки Міноборони України попереджало, що російські спецслужби готують теракти на території своєї країни, щоб звинуватити в цьому Україну.
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