Під Бєлгородом знову пролунали вибухи: що відомо

Фото: під Бєлгородом знову пролунали вибухи (Getty Images)

У російській Бєлгородській області 25 жовтня знову пролунали вибухи. Про гучні хлопки повідомляють у Шебекіно, Грайвороні та Строітелє.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на місцеві Telegram-канали.