В российском Белгороде сообщают о взрывах и сильном пожаре (фото)

В российской Белгородской области в понедельник, 14 ноября, прогремели взрывы якобы после "прилета". Вследствие чего в одном из районов начался пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Медузу ".

Как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, в результате "прилета" в селе Козинка Грайворонского городского округа на территории фермерского хозяйства "происходит горение емкости с дизельным топливом". Пострадавших нет.

Местным жителям начали приходить сообщения от МЧС с просьбой пройти в укрытия.

Напомним, ранее сообщалось, что в российской деревне Никольское Белгородской области слышали взрывы, после чего там исчез свет.

Также за несколько дней до того о громких хлопках сообщили в Шебекино, Грайвороне и Стройеле Белгородской области.

Следует отметить, что Главное управление разведки Минобороны Украины предупреждало, что российские спецслужбы готовят теракты на территории своей страны, чтобы обвинить в этом Украину.