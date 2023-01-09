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На російському аеродромі "Енгельс-2" зменшилася кількість боєздатних літаків (фото)

Фото: російська авіабаза в Енгельсі (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

На російському військовому аеродромі "Енгельс-2" зменшилася кількість боєздатних літаків та з'явились захисні бар'єри.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на програму журналістських розслідувань "Схеми".

Супутникові знімки Planet Labs за 7 січня, які опублікували "Схеми", свідчать про зменшення кількості боєздатних бомбардувальників на аеродромі стратегічної авіації РФ "Енгельс-2" у Саратовській області. Усього їх залишилось шість: чотири Ту-95 та два Ту-160.

У грудні минулого року на цій базі було близько двох десятків літаків.

Зазначено, що стратегічні бомбардувальники Ту-95 та Ту-160 Росія активно залучає для запусків ракет по Україні в повномасштабній війні.

Також повідомляється, що станом на 7 січня на аеродромі також стоїть напіврозібраний Ту-95, транспортний літак моделі ІЛ-76 або ІЛ-78 та пасажирський літак Ту-154.

Орім того, супутник Planet Labs зафіксував, що поряд зі злітною смугою у східній частині аеродрому з’явились захисні бар’єри. За словами військових експертів, вони можуть слугувати захистом від уламків від ймовірних вибухових пристроїв.

Нагадаємо, у ніч проти 26 грудня на стратегічному аеродромі в російському Енгельсі прогриміли два вибухи. Там спрацювала система оповіщення.

Також раніше ми писали, що Росія змушена була перекинути далеку авіацію з Енгельса на Далекий схід. Це дуже ускладнить ракетні атаки на Україну.

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