ua ru
Чт, 05 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Вибухи на аеродромі в Енгельсі ускладнили ракетні обстріли України, - британська розвідка

Новость на русском →
Україна, Четвер 05 січня 2023 08:59
Вибухи на аеродромі в Енгельсі ускладнили ракетні обстріли України, - британська розвідка Фото: вибухи на аеродром в Енгельсі ускладнили рашистам атаки на Україну (maxar.com)
Автор: Олександр Білоус

Росія змушена була перекинути далеку авіацію з Енгельса на Далекий схід. Це дуже ускладнить ракетні атаки на Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у Twitter.

Як зазначається у зведенні, 27 грудня секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данилов повідомив, що Росія перекинула на Далекий схід важкі бомбардувальники Ту-95МС BEAR та середні бомбардувальники Ту-22М3 BACKFIRE дальньої авіації (LRA).

За даними британської розвідки, 5 та 26 грудня було завдано ударів по авіабазі LRA в Енгельсі, кілька літаків пошкоджено. Росія, швидше за все, відреагувала на інциденти, провівши загальне розосередження літаків LRA, особливо на аеродромах, що розташовані далі від України.

LRA, як і раніше, зможе запускати крилаті ракети повітряного базування по території України, оскільки дальність дії цієї зброї становить 5000 км на додаток до дальності польоту бомбардувальників.

"Однак польоти з місць розосередження додадуть додаткове навантаження на технічне обслуговування і ще більше виснажать обмежену кількість льотних годинників, доступних на цих літаках, що старіють", - зазначає в Міноборони Британії.

Нагадаємо, раніше британська розвідка пояснила нездатність Росії захистити авіабазу в Енгельсі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України ракетный удар
NEWS
Не лише танки. Зеленський розповів про розмову з Макроном
Не лише танки. Зеленський розповів про розмову з Макроном
DAILY
Вадим Скібіцький, ГУР: Росія уже пройшла стратегічний резерв з усіх видів ракет
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Вадим Скібіцький, ГУР: Росія уже пройшла стратегічний резерв з усіх видів ракет