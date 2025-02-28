Російського журналіста вивели з брифінгу Зеленського і Трампа, - ЗМІ

Сьогодні, 28 лютого, відбулась зустріч американського президента Дональда Трампа з українським лідером Володимиром Зеленським. Однак з брифінгу виставили кореспондента російського агентства ТАСС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву журналіста The Independent Ендрю Файнберга.

Журналіст The Independent розповів, що кореспондента російського агентства ТАСС виставили з Овального кабінету під час зустрічі лідерів США та України. Відомо, що репортер не був у затвердженому списку медіа, але якимось чином потрапив на брифінг. Після того, як пресслужба Білого дому дізналася про його присутність, його негайно вивели. "ТАСС не було в затвердженому списку ЗМІ для сьогоднішнього пулу. Як тільки співробітникам прес-служби стало відомо, що він знаходиться в Овальному кабінеті, його вивели", - розповів Файнберг.